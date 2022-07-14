Лондон, 14 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил 12 июля, что настоятельно просит Соединенные Штаты и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные логистические поставки в страну. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

Puramyun31 Коити Хагиуда

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Япония столкнулась с риском энергетического кризиса, поскольку напряженность в отношениях с Москвой после начала специальной военной операции усиливается.

«Это усиливает угрозу перебоев с поставками газа в то время, когда глобальные поставки ограничены, а спотовые цены заоблачные», — отметил министр промышленности Японии.

Аналитики Reuters указывают на то, что Японии необходимо срочно подготовиться к потенциальной потере инвестиционного участия и поставок СПГ из нефтегазового проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. До 2025 года Японии необходимо будет увеличить закупки у нероссийских производителей и искать СПГ у китайских игроков рынка. После 2026 года Японии необходимо подписать долгосрочные контракты на новые проекты по производству СПГ в США, Австралии, Катаре и других странах.

«Я еще раз настоятельно требую от США, крупного мирового производителя СПГ, и Австралии, крупнейшего поставщика СПГ в Японию, нарастить производство и обеспечить стабильные поставки топлива, поскольку мировой рынок СПГ ужесточается», — заявил Хагиуда на пресс-конференции Международного энергетического форума в Сиднее.

Отметим, что Россия экспортировала 9 процентов от общего объема импорта СПГ в Японию в объеме 74,32 млн тонн в 2021 году, что является ее пятым по величине поставщиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 1 июля 2022 года.

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