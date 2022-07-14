Вологда, , 13:32 — REGNUM В Telegram появились стикеры с фотографиями губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Об этом этом глава региона сообщил в соцсети.

«На молодежном форуме «Регион молодых» получил от ребят неожиданный подарок — набор стикеров в телеграмме с моими фотографиями. Ещё раз убедился — молодежь у нас очень креативная и творческая. Спасибо!», - написал губернатор.

В комплекте стикеров — 21 изображение для выражения различных эмоций: «Хватит!», «Занесите в протокол!», «Ну такооое», «Приемлемо» и другие.

Напомним, в Вологодской области стартовал региональный молодежный форум. ребят еще более яркой и долгожданной. В течение четырех дней более 300 участников форума ждут образовательных треков, а также мастер-классы, лекции, творческие, спортивные и культурные мероприятия.