Донецк, 14 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Ленинского района Донецка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:15 с позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Ленинскому району Донецка. Выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.