Ярославль, , 13:35 — REGNUM В Ярославле городские власти закрепили дату празднования Дня города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День города в Ярославле City-yaroslavl.ru

Постановление об этом подписал 13 июля исполняющий обязанности мэра региональной столицы Илья Мотовилов.

«В целях обеспечения благоприятных условий для социально-экономического развития города, приобщения различных категорий населения к богатствам национальной культуры, языка и традиций, формирования у жителей города общенациональных патриотических чувств, любви к родному краю, историческому и культурному наследию, учитывая рекомендации муниципалитета города Ярославля, мэрия Ярославля постановляет: установить, начиная с 2023 года, дату проведения празднования Дня города Ярославля ежегодно в последнюю субботу мая», — сообщается в документе.

Постановление вступает в силу с 14 июля. Ранее с требованием вернуть традиционную дату празднования Дня города к городским властям обращался уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин.

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