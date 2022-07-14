Брасовский район, Брянская область, 14 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Поисковики установили личности двух красноармейцев, останки которых были обнаружены в Брасовском районе Брянской области. Торжественную церемонию передачи праха родственникам провели 14 июля в посёлке Локоть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба прокуратуры Брянской области Останки советских солдат

Отряд «Искатель» весной 2022 года проводил раскопки между Брасово и Александровским. Поисковики обнаружили останки солдат и смогли идентифицировать двух бойцов — уроженца Иркутской области Прокофия Дьяконова (1907 г. р.) и уроженца Московской области Петра Жарова (1909 г. р.). Первый был объявлен пропавшим без вести в декабре 1941 года, второй — в январе 1942 года.

Поиски родственников увенчались успехом. На траурную церемонию приехали потомки красноармейцев из подмосковных Королёва и Домодедово. Останки солдат переданы им для дальнейшего захоронения.