Сеул, , 13:32 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 320 человек. Об этом 14 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 14 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 074 113 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 445 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 638 039 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 2795 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 398 196 человек.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 23 946 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 587 943 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 39 196 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 641 278.

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