Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Двое свердловчан предстали перед судом за насильственное удерживание женщины в квартире и угрозу убийством. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Суд

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года в Екатеринбурге. После застолья мужчины не захотели отпускать знакомую домой. Один из них закрыл дверь квартиры на ключ, который спрятал. Другой уралец начал угрожать знакомой убийством и несколько раз ударил её. Спастись женщина смогла только потому, что стучала в дверь и звала на помощь соседей.

Суд приговорил свердловчан к четырём и трём с половиной годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.