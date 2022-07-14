Верхняя Пышма, Свердловская область, 14 июля 2022, 14:16 — REGNUM 17 июля — День металлурга. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил работников предприятий Уральской горно-Металлургический компании и всех, кто трудится в этой отрасли, с профессиональным праздником.
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Гендиректор УГМК поздравил работников компании и отрасли с Днём металлурга
Металлургия представляет собой область науки и техники, которая охватывает процессы получения металлов из сырья, а также все процессы, что связаны с изменением состава, структуры или свойств. Цель данной отрасли промышленности - получить продукцию, для чего применяется обработка металлов.