Москва, 14 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Перед российской промышленностью в настоящее время стоит очень ответственная задача по поддержанию объёма выпуска продукции и переходу на собственное производство. Об этом 14 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача: не только удержать объёмы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров», — заявил Мишустин.

«Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость в принятии решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику», — указал он.

Ранее президент РФ указом ввёл в новую должность заместителя председателя правительства главы Минпромторга Дениса Мантурова, 15 июля его кандидатуру рассмотрят в Госдуме.

«Мы желаем вам удачи», — добавил Мишустин.