Кемерово, , 13:32 — REGNUM Авиакомпания Nordwind с 30 июля запускает новый рейс из Новокузнецка в Челябинск. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании «Аэрокузбасс».

Новокузнецк © ИА REGNUM

«В Челябинск едут не только по работе. Это уникальные туристические места: древний Аркаим, горный хребет Таганай, чистейшие озера Тургояк и Увильды и многое другое», — прокомментировал расширение программы генеральный директор «Аэрокузбасса» Кирилл Ермаков.

Так, Embraer 190 будет летать по понедельникам и субботам в 05:30 из Челябинска и в 11:00 (время указано местное) из Новокузнецка. Время в пути — 2 часа 40 минут, стоимость билетов — от 4438 рублей.