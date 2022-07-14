Багдад, 14 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Коалиция иракских мусульман-шиитов «Хашд-аль-Шааби», которая объединяет 70 вооружённых группировок, анонсировала военный парад, который пройдёт в Багдаде в ближайшие дни. Об этом 14 июля сообщает Al-Arabi-al-Jadid со ссылкой на организаторов парада.

@Mahyar3138 Хашд-аль-Шааби

Отмечается, что парад будет приурочен к годовщине создания ополчения. Однако, по данным журналистов, парад призван продемонстрировать политическим противника «Хашд-аль-Шааби» готовность коалиции противостоять своим внутриполитическим конкурентам.

Как ожидается, 15 июля запланировано выступление иракского политического лидера Муктады-ас-Садра, который может призвать своих сторонников к акциям протеста. Предполагается, что военные формирования «Хашд-аль-Шааби» стягиваются в Багдад и другие крупные города для разгона демонстраций.