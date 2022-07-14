Москва, 14 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи. Документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Закон предусматривает проведение воспитательной работы и организацию досуга. Заниматься этой работой будут наставники, которыми могут стать в том числе и родители.

Разработка программ по воспитательной работе возложено на Минпросвещения России. Предполагается, что участниками нового движения станут несовершеннолетние жители страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о слиянии ПФР и ФСС в единый фонд.