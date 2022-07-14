Москва, , 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пабликах: органы власти будут обязаны создавать страницы в соцсетях.

Соцсеть Martinsson Serg

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. Также вводятся дополнительные требования к их сайтам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятым Госдумой законом также устанавливается, что официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с порталом «Госуслуги» в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются правительством РФ.

Сейчас аудитория таких пабликов составляет более 45 млн пользователей в российских соцсетях.

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