Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, которая вместе со знакомым пенсионером организовала детскую порностудию, где снимала своих несовершеннолетних дочерей. Об этом проинформировали 14 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция нашла в квартире дома на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга порностудию. Как выяснилось, ее организовали 43-летняя многодетная мать и ее 73-летний знакомый, ранее судимый по статье о педофилии.

В четверг, 14 июля, в закрытом режиме Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины Петропавловской, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч.4 ст.132 УК РФ — три эпизода (насильственные действия сексуального характера), пп. а, б, в, г ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору).

«Вину Петропавловская признала в полном объеме. Суд ходатайство удовлетворил, избрав стражу по 11 сентября», — уточнили в ОПС.

Мера пресечения подельнику обвиняемой будет избрана позже.