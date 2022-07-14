Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Около 50% военных летчиков в Швеции намеревается уволиться или уйти в отпуск, если их условия труда не улучшатся. Об этом 13 июля сообщил телеканал TV4 со ссылкой на закрытый опрос профсоюза пилотов вооруженных сил Швеции, который поделился с журналистами только этой цифрой.

Истребитель ВВС Швеции U.S. Air Force

В частности, в профсоюзе отметили, что пилоты хотят более высокой заработной платы и требуют снижения пенсионного возраста. Сейчас они выходят на пенсию в 67 лет после того, как в 2016 году возраст был поднят с 55 лет.

По словам председателя профсоюза пилотов вооруженных сил Швеции Пер-Мартина Стерневи, потеря личного состава будет означать, что вооруженные силы, помимо важного персонала, потеряют инвестиции в размере 240 миллионов долларов.

Командующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрём уже написал в своем блоге, что инвестиции в размере 60 миллионов долларов уже заложены в бюджет и на все требования военнослужащих он пойти не может.

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