* запрещённая в России организация

Москва, , 13:21 — REGNUM Конфликты и столкновения с применением оружия участились среди боевиков украинских националистических формирований. Об этом 14 июля сообщает Министерство обороны РФ.

ВСУ U.S. Army Europe

Отмечается, что 13 июля более двухсот боевиков 226-го батальона националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в городскую территориальную оборону Харькова.

«В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля боевики «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отказались выполнять приказ командования.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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