Донецк, 14 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими нацистами Куйбышевского района Донецка. Об этом 14 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.) в Куйбышевском районе Донецка ранены три человека», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплены фотографии, на которых запечатлены полученные домами мирных жителей повреждения из-за обстрела украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в ДНР.