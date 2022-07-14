Париж, , 13:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по случаю Дня взятия Бастилии, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Наши армии реагируют, являются образцовыми и признаны нашими союзниками», — написал глава французского государства в Twitter.

«На нашем континенте вновь всплыла война. Мы адаптировались. На море, особенно в восточном Средиземноморье, в воздухе, особенно в странах Балтии, и на суше в Румынии и Эстонии», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, более внушительный, чем гражданский беспилотник, более незаметный, чем военный самолет, дрон Reaper будет демонстрироваться на параде в Париже 14 июля по случаю празднования Дня взятия Бастилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Впервые дрон Reaper пролетит в небе над Парижем — BFM TV