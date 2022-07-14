Калининград, 14 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Российские ученые определили влияние ультразвука на антимикробные и противогрибковые свойства эвкалипта, что помогло установить такие условия для ультразвуковой сушки растения, при которых в нем максимально сохраняются биологически активные вещества, сообщаетminobrnauki. gov.ru. Работа выполнена исследователямиБалтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и Кемеровского государственного университета, которые являются участниками программы развития вузов «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

Цитата с сайта minobrnauki. gov.ru Исследования в лаборатории биотехнологии растений Института живых систем БФУ им. И. Канта

Исследователями были изучены полезные свойства эвкалипта шаровидного. Растение известно своим спазмолитическим и противовоспалительным воздействием на дыхательные пути, а его масла обладают высокой противомикробной и фунгицидной (противогрибковой) активностью.

В результате исследований стали известны оптимальные условия для ультразвуковой сушки, при которых удается сохранить максимальное количество биологически активных веществ, а также увеличить их концентрацию. Сама методика позволяет сократить затраты энергии и времени на выделение веществ.

«Мы установили, что наибольшее содержание (почти в два раза) биологически активных веществ из эвкалипта удалось достичь в экстрактах с концентрацией 1:5 (этиловый спирт), при постоянной температуре 32℃ и времени ультразвукового воздействия 25 минут. В образцах этого концентрата были обнаружены в максимальной концентрации гликозиды, катехин, астрагалин, хлорогеновая, розмариновая и дигидроксибензойная кислоты. Вещества обладают антиоксидантным и антимикробным эффектом», — пояснил доцент Института живых систем БФУ им. И. КантаСтанислав Сухих.

Экстракты эвкалипта широко используются для изготовления фитогенных кормовых добавок. Входящие в состав натуральные масла способствуют улучшению работы респираторных органов животных и птиц, оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, сосудосуживающее, болеутоляющее действие.

Цитата с сайта minobrnauki. gov.ru Образцы эвкалипта

В России огромный научный потенциал, считает д. т. н., доцент, профессор кафедры ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям Кемеровского государственного университета Юрий Степанов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM об участии вуза в программе «Приоритет 2030», он пояснил:

«Если говорить о традиционных показателях, то, во-первых, мы входим в десятку стран по объемам финансирования науки, во-вторых, в четверку стран по численности занятых в науке, в-третьих, в число стран с высоким уровнем публикаций в ведущих международных научных журналах. В Web of Science у нашей страны 14-е место, в Scopus — 13-е. Серьезные успехи есть в математике, физике, химии, материаловедении, истории и философии — по этим направлениям Россия занимает позиции в первой десятке. Задача заключается в повышении эффективности науки, механизмов ее развития и регулирования.

Нет сомнений в том, что наука представляет важнейший ресурс развития и обеспечивает конкурентоспособность на международной арене любой страны. Другой вопрос: каким образом повысить эффективность работы в этом направлении, как мобилизовать ресурсы научного сообщества? Каким образом структурировать научное пространство, чтобы его работа была более эффективным фактором развития страны?

Каждое учебное заведение сочетает в себе уникальные традиции сложившейся системы профильного образования и высокий потенциал инновационного развития. Федеральная поддержка в рамках программы «Приоритет 2030» имеет важное значение для раскрытия вузовского потенциала и перехода на качественно новый уровень экономики знаний. Это во многом будет способствовать продвижению научно-исследовательской и образовательной сферы России. «Приоритет 2030» — это программа изменений, которую предлагает каждый вуз, подавший заявку на участие. И здесь помимо содержательных оценок немаловажно оценить команды заявителей, а также их амбиции.

Важнейшая научная и общекультурная роль университетских центров — это мировой опыт, которым ни в коем случае не следует пренебрегать. Кроме того, работа в университете подразумевает и возможность творческого взаимодействия со студентами, что также нередко становится богатым источником новаторских идей. И позволяет обеспечить преемственность поколений за счёт привлечения в науку молодых талантливых учёных.

Отдельный фактор развития вузов и аргумент для получения грантов по федеральной программе «Приоритет 2030» — то, насколько эффективно влияет работа университета на региональную экономику. Многие конкурсанты программы получили поддержку именно на региональном уровне».

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Наука и университеты», в России создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры мирового масштаба. Повышается уровень региональных систем высшего образования и науки за счет объединения ресурсов заинтересованных сторон. Планируется стимулировать и развивать объединения вузов, научных организаций и бизнеса.