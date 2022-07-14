Донецк, 14 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:00 был нанесён удар с позиций в Новомихайловке. По Ленинскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.