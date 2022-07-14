Стокгольм, 14 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В вооруженных силах Швеции постепенно начинают увольнять военнослужащих, проработавших более двенадцати лет. Об этом 13 июля написала газета Aftonbladet.

ResoluteSupportMedia Шведские военные

Отмечается, что ограничение по максимально возможному сроку службы было введено в 2012 году. Таким образом, что шведские законодатели хотели, чтобы в Швеции не формировалась кадровая армия, а вооруженные силы страны оставались народным институтом с динамичным развитием.

«Наша роль важна, если мы хотим иметь надежную обороноспособность», — отметила в разговоре с журналистами издания Сара Альгстранд, которая рассказала, что половина сотрудников ее отдела будет вынуждена покинуть службу в течение двух лет.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил газете, что те, кто хочет остаться в вооруженных силах Швеции, могут пройти переквалификацию и работать на других должностях, в качестве офицеров-специалистов.