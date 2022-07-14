В Швеции близятся массовые увольнения в вооруженных силах
Стокгольм, 14 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В вооруженных силах Швеции постепенно начинают увольнять военнослужащих, проработавших более двенадцати лет. Об этом 13 июля написала газета Aftonbladet.
Отмечается, что ограничение по максимально возможному сроку службы было введено в 2012 году. Таким образом, что шведские законодатели хотели, чтобы в Швеции не формировалась кадровая армия, а вооруженные силы страны оставались народным институтом с динамичным развитием.
«Наша роль важна, если мы хотим иметь надежную обороноспособность», — отметила в разговоре с журналистами издания Сара Альгстранд, которая рассказала, что половина сотрудников ее отдела будет вынуждена покинуть службу в течение двух лет.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил газете, что те, кто хочет остаться в вооруженных силах Швеции, могут пройти переквалификацию и работать на других должностях, в качестве офицеров-специалистов.