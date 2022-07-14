Кемерово, 14 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Кемеровская область в настоящий момент находится во власти высотного циклона. Он «закачивает» холодный сухой воздух с северо-востока и распределяет по региону, принося прохладу, сообщил гидрометцентр Кузбасса.

Погода

«Циклон не насыщен влагой, поэтому существенных осадков не наблюдается. Ежедневно они отмечаются совсем незначительные и в маленьких масштабах», — уточнили синоптики.

Отмечается, что в ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивая, облачная с прояснениями погода, вероятны осадки, ветер северных направлений будет добавлять охлаждающий эффект.