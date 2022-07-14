Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Казалось, что «Умеренные» выступают за снижение налогов в Швеции. Однако последний обзор издания Dagens Samhälle показывает, что в муниципалитете Дандерюд, который расположен к северу от Стокгольма, где областную администрацию контролирует оппозиция, налоги выросли больше всего в стране с момента последних выборов 2018 года.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Одним из объяснений является слишком скупой бюджет, составленный «Умеренными» и то, что политики выстроили бюджетную политику на ненадежных источниках дохода в виде единовременного дохода от продажи земли.

«Экономика в значительной степени основывалась на доходах от продаж и не была устойчивой. Когда сделки не состоялись, финансы муниципалитета рухнули, как карточный домик», — рассказала газете председатель муниципального правления Ханна Букандер.

Ханна Букандер считает, что Дандерюд, где поднялись налоги на 1,40 шведских крон (0,14 доллара США) после выборов, не сможет вернуться к прежней налоговой ставке.