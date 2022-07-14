Стокгольм, 14 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Казалось, что «Умеренные» выступают за снижение налогов в Швеции. Однако последний обзор издания Dagens Samhälle показывает, что в муниципалитете Дандерюд, который расположен к северу от Стокгольма, где областную администрацию контролирует оппозиция, налоги выросли больше всего в стране с момента последних выборов 2018 года.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Одним из объяснений является слишком скупой бюджет, составленный «Умеренными» и то, что политики выстроили бюджетную политику на ненадежных источниках дохода в виде единовременного дохода от продажи земли.

«Экономика в значительной степени основывалась на доходах от продаж и не была устойчивой. Когда сделки не состоялись, финансы муниципалитета рухнули, как карточный домик», рассказала газете председатель муниципального правления Ханна Букандер.

Ханна Букандер считает, что Дандерюд, где поднялись налоги на 1,40 шведских крон (0,14 доллара США) после выборов, не сможет вернуться к прежней налоговой ставке.