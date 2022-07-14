Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в медучреждения Санкт-Петербурга госпитализировали 63 пациента с COVID-19. Об этом 14 июля сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В больницах Петербурга на лечении ковида и пневмонии остаются 803 человека. В отделениях реанимации по-прежнему размещены 97 больных, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 24 петербуржца. За сутки по выздоровлению из стационаров выписали 76 человек.

В городе продолжает расти число больных, которые ведут лечение COVID-19 в домашних условиях. За сутки их число возросло до 1788 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 297 случаев заражения коронавирусом (+13). Жертвами вируса за сутки стали пять больных (+1), а переболели им 223 пациента (-62).