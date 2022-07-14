Донецк, 14 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 12:25 с позиций в Дзержинске была атакована Горловка. Боевики выпустили из «Града» пять ракет, из артиллерии — 11 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.