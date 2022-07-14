Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Ленинградской области официально приостановили масочный режим, введённый во время эпидемии COVID-19, и сняли ограничения для проведения массовых мероприятий, сообщили 14 июля в пресс-службе областной администрации.

Маска и антисептик

Согласно документу, приостанавливаются действие масочного режима, ограничений для проведения массовых мероприятий, а также изоляция контактных лиц и режим самоизоляции для граждан с хроническими заболеваниями.

Изменения в постановлении, подписанные губернатором Александром Дрозденко, вступили в силу с 14 июля.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе был выявлен 71 инфицированный коронавирусом (+16 к предыдущему дню). Больше всего новых случаев выявлено во Всеволожске (11). При этом выписано по выздоровлению 36 из ранее инфицированных пациентов.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом заразились 189 314 человек, выздоровели 185 117 человек. Умерли 3492 заболевших COVID-19.

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