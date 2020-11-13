Калуга, 14 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Социальный проект из Калужской области вошёл в ТОП-200 инициатив форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области

Проект предполагает создание системы централизованного подбора и резервирования автомобиля санитарной службы для перевозок лежачих больных и маломобильных граждан. Реализация проекта, как заявляют его разработчики, позволит значительно снизить расходы на перевозку и увеличить скорость оказания подобной услуги лежачему больному. Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в несколько этапов. Один из них — сбор идей граждан на крауд-платформе. Заявочная кампания на форуме завершилась 20 мая. Число участников превысило 311 тысяч человек со всей России, в том числе из Калужской области. Подано 19,5 тыс. инициатив.

В Москве 19 и 20 июля пройдёт очная часть форума. Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. На протяжении двух дней будут представлены проекты из топ-листа идей, которые, по мнению организаторов, внесут значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.