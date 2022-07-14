Белгород, 14 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано два новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 17 человек.

Lenobl.ru Экспресс-тесты на COVID-19

Всего в Белгородской области инфекция выявлена у 131 982 жителей. Завершили лечение выздоровлением 129 444 белгородца. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 279 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 77 пациентов, в том числе один на ИВЛ, наблюдаются амбулаторно 182 жителя.