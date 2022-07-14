Москва, 14 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ударами поразили пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщили 14 июля в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили 40 украинских боевиков