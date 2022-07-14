Новосибирск, , 13:11 — REGNUM В Новосибирской области на базе спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта открылось первое государственное отделение компьютерного спорта. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша задача — идти в ногу со временем, развивать интересные и актуальные для молодёжи виды спорта, — прокомментировал новосибирский министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. — Уже сейчас в спортивном календаре появляются всероссийские, международные соревнования по киберспорту, которые объединяют сотни тысяч участников и болельщиков».

В новосибирской кибершколе будут проходить тренировки основного состава и подготовка резерва сборной области.