Сан-Франциско, США, 14 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В суд за сексуальное насилие и домогательства со стороны водителей такси сервиса Uber подали свыше 500 жительниц США. Об этом 14 июля сообщает телеканал CNBC со ссылкой на иск.

Sindsegmd.com.br Uber

«Женщины-пассажиры в нескольких штатах были похищены, подверглись сексуальному насилию, избиению на сексуальной почве, изнасилованию, неправомерному лишению свободы, преследованию, домогательствам или иным нападениям», — говорится в нём.

Также указывается, что, по информации источника, иск в Верховный суд округа Сан-Франциско подали адвокаты фирмы Slater Slater Schulman, представители которой заявили, что среди ее клиентов порядка 550 имеют претензиями к компании, и в данный момент расследуется не менее 150 дел.

Отметим, сервис автомобильных перевозок Uber позволяет заказывать частное такси и был создан в Сан-Франциско в 2009 году.