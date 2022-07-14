Москва, , 13:09 — REGNUM Заявления Вашингтона о контроле над тем, что поставляемое им Киеву оружие не будет использовано для нанесения ударов по территории России, ничего не стоят, и остановить США на Украине разумными доводами не удастся. Об этом заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«Не думаю, что какими-то разумными доводами удастся урезонить американцев относительно применения ими или с их участием РСЗО HIMARS на территории бывшей Украины. Американские представители не раз заявляли, что считают любое применение Киевом РСЗО HIMARS в границах, которые они считают границами Украины, «оборонительным действием». Подчёркиваю слово «любое». Таким образом, в части, касающейся Украины, единственным эффективным средством прекратить обстрелы из РСЗО HIMARS является уничтожение самих установок и обслуживающих их украинских и американских специалистов. США непосредственно воюют против России, пусть и без официального объявления войны, и исходить надо именно из этого. Поэтому их увещевания на тот счёт, что они будут следить, чтобы «из данного оружия не было нанесено ударов по РФ», ничтожны.