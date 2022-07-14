Хасака, , 13:15 — REGNUM Власти курдской автономии Сирии объявили о прекращении подачи электричества в города Хасака и Камышлы на севере страны. Об этом 14 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Без электричества amir taj

По данным журналистов, электричество отключено на 15 суток с четверга, 14 июля. В течение этого срока электричество будет подаваться только на жизненно-важные объекты социальной инфраструктуры.

Как сообщается, курдские власти были вынуждены приостановить работу электростанции «Сувайдия» из-за нарушения поставок газа с месторождения «Румейлан», оккупированного армией США.

Решение курдской администрации вызвало критику со стороны местных жителей, которые перекрывают дороги в сирийской провинции Хасака. Местные жители требуют восстановить подачу электричества и обвиняют курдские власти в том, что они направляют электричество на свои военные объекты.