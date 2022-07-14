Таллин, 14 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии и председатель Реформистской партии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что речь идет о «технической» отставке кабинета министров для формирования нового, который также возглавят Каллас и ее партия.

После объявления об отставке Каллас предложила созвать в пятницу, 15 июня, внеочередное заседание парламента страны, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции с партией «Отечество» и Социал-демократической партией. На заседании старый-новый премьер Эстонии сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение.

Учитывая уже подписанную договоренность трех парламентских партией создать новую коалицию, президент Эстонии Алар Карис уже предложил Кае Каллас сформировать новое правительство.

По Конституции Эстонии, кандидата в премьер-министры назначает глава государства, а парламент наделяет его полномочиями формировать правительство. Затем глава государства назначает на должность членов правительства, после чего министры приносят присягу перед парламентом.