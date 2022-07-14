Москва, , 14:32 — REGNUM Известные певицы Клава Кока (Клавдия Высокова) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) представили совместную песню «Шкура». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 14 июля.

Обложка песни «Шкура» Цитата из официального сообщества Клавы Коки в VK

В треке артистки предстают в образах двух соперниц, пытающихся заполучить внимание парня. Примечательно, что «Шкура» стала первым сотрудничеством Клавы Коки и Мари Краймбрери.

Ранее стало известно о том, что Мари Краймбрери выступит на Love Radio Party. Мероприятие состоится 15 июля 2022 года в Москве.

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