Москва, 14 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Известные певицы Клава Кока (Клавдия Высокова) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) представили совместную песню «Шкура». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 14 июля.

Цитата из официального сообщества Клавы Коки в VK Обложка песни «Шкура»

В треке артистки предстают в образах двух соперниц, пытающихся заполучить внимание парня. Примечательно, что «Шкура» стала первым сотрудничеством Клавы Коки и Мари Краймбрери.

Ранее стало известно о том, что Мари Краймбрери выступит на Love Radio Party. Мероприятие состоится 15 июля 2022 года в Москве.