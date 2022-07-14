Брюссель, 14 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Прогноз по инфляции в Евросоюзе в 2022 году повышен с 6,8% до 8,3%. Об этом 14 июля говорится в сообщении Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что такой показатель инфляции станет «исторически высоким уровнем». В 2021 году он составил 2,9%.

В весеннем прогнозе Еврокомиссия предполагала ускорение инфляции до 6,8% в 2022 году и её замедление до 3,2% в 2023 году.

В соответствии с новыми ожиданиями, в 2023 году рост цен может достичь показателя в 4,6%.