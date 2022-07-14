Москва, , 13:07 — REGNUM Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал утвердить Дениса Мантурова вице-премьером РФ — главой Минпромторга.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комитет по промышленности и торговле решил рекомендовать Государственной думе утвердить Мантурова Дениса Валентиновича на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Российской Федерации», — отмечается в телеграм-канале фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин направил кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера — министра промышленности и торговли. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Госдумы 15 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: ГД обсудит вопросы, не подлежащие обязательному рассмотрению СФ