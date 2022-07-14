Донецк, 14 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибр 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике.

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