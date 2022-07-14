Омский район, Омская область, , 13:04 — REGNUM В Омской области нашёлся пропавший 79-летний грибник. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в УМВД по региону.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По данным полиции, местные жители, участвовавшие в поисковых мероприятиях, обнаружили мужчину в лесном массиве в 3 км от деревни Вперед. Состояние грибника удовлетворительное. Его привезли домой. Полицейские направили к мужчине скорую помощь.

По словам пенсионера, он почувствовал себя плохо, поэтому не мог добраться до дома самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках принимали участие полицейские, волонтёры и местные жители.

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