Омский район, Омская область, 14 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Омской области нашёлся пропавший 79-летний грибник. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в УМВД по региону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

По данным полиции, местные жители, участвовавшие в поисковых мероприятиях, обнаружили мужчину в лесном массиве в 3 км от деревни Вперед. Состояние грибника удовлетворительное. Его привезли домой. Полицейские направили к мужчине скорую помощь.

По словам пенсионера, он почувствовал себя плохо, поэтому не мог добраться до дома самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках принимали участие полицейские, волонтёры и местные жители.