Вильнюс, 14 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Власти Литвы установят новый порядок транзита грузов в Калининградскую область после решения Еврокомиссии, сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Флаг Литвы

Она рассказала, что согласно пояснениям Еврокомиссии, транзит некоторых товаров в российский регион «будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами».

«Такой порядок контроля ещё должны будут утвердить и установить литовские ведомства. Пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», — пояснила премьер.

При этом она добавила, что возвращение ситуации, когда перевозились все товары, уже невозможно. Однако ведомства «найдут административные принципы» и смогут работать в соответствии с ними.