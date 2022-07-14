Мальмё, Швеция, , 13:41 — REGNUM Весной и летом шведам было трудно забронировать время для перевыпуска или получения нового паспорта для поездок за границу. Однако теперь ситуация выглядит наоборот: полицейские просят граждан быть более расторопными и забрать свои готовые документы. Об этом 14 июля сообщила радиостанция P4.

Шведский паспорт Der under Smurf

В первом полугодии 2022 года было много разговоров о том, как полицейские плохо выполняют свою работу. Однако теперь паспортные столы в Мальмё должны продлевать часы работы в надежде на то, что граждане придут и заберут документы.

«Сейчас у нас лежат почти 10 тысяч паспортов и удостоверений личности. В камерах хранения уже заканчивается место», — заявил в эфире P4 Хенрик Мортенссон, ответственный за паспортизацию в отделении Полиции Швеции в Мальмё.

Полицейские также предупреждают, что по прошествии трех месяцев готовый паспорт аннулируется, если он не был вручен его владельцу.