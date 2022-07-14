Кемерово, , 13:05 — REGNUM В Кемеровской области с начала 2022 года в эксплуатацию введён 21 многоквартирный дом, в том числе десять социальных. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Строительство Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«Строительство жилых домов в Кузбассе на особом контроле: кузбассовцы и те, кто приезжает в наш регион, должны жить в достойных условиях. Мы строим новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

До конца текущего года в регионе планируется ввести ещё 39 домов, 23 из них — для льготных категорий граждан.