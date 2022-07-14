Стокгольм, , 13:43 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года года в Информационный центр по отравлениям в Швеции поступило больше звонков по поводу отравлений в связи с применением веселящего газа, чем за весь прошлый год. Об этом 13 июля сообщил телеканал SVT.

Скорая помощь (сс) EDDIE

Согласно статистике, в 2010 году в ведомство поступило 7 обращений от граждан и 0 обращений от медицинских служб. В 2013 году цифры были 13 и 6 соответственно. По состоянию на 11 июля 2022 года в ведомство позвонили 167 человек, в то время как 52 случая были зарегистрированы медиками.

«Цифры следует интерпретировать как резкое увеличение потребления оксида азота в обществе», — заявил в эфире SVT главный врач Информационного центра по отравлениям Эрик Линдеман.

Отмечается, что употребление веселящего газа в Швеции является законным, но может быть вредным при неправильном использовании.