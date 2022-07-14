Черкесск, , 12:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в августе 2022 года пройдет Северо-Кавказский форум «Махар-2022». Он состоится в 2022 году в первый раз, его участниками станут молодые представители Северного Кавказа и Юга России — всего около 100 человек, сообщили 14 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Творческая молодежь ИА REGNUM

Форум пройдет в горах, отсюда и название — по названию ущелья Махар в КЧР. Его организатором станут министерство по делам молодежи КЧР, Карачаево-Черкесский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодёжи, АНО «Высокогорный креативный кластер». В грантовом конкурсе его участники смогут выиграть денежный приз в размере до 500 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

«У молодёжи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тыс. рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях: социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативные индустрии», — говорится в сообщении пресс-службы.