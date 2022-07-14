Волгоград, , 13:12 — REGNUM Внеплановую пешую прогулку устроил подчинённым 14 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по территории больничного городка в Волгограде. Глава региона стремился показать «все «прелести» инфраструктуры» района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Больничный городок в Волгограде ждёт благоустройство https://www.volgograd.ru

В Дзержинском районе расположен госпиталь ветеранов войн, комплекс микрохирургии глаза, 25-я больницы и онкодиспансер. Все вместе они обслуживают около 600 тысяч пациентов в год. По обширной территории больничного городка губернатор прошёл с руководителями города и главврачами.

«Люди сюда приезжают кто на личном автотранспорте, кто на общественном, кто пешком приходят. Я провёл всех наших руководителей, чтобы они сами прочувствовали, что значит, с одной стороны, пройти здесь, а с другой — попробовать припарковаться. Чтобы увидели все «прелести» инфраструктуры. Нельзя сказать, что здесь ничего не сделано. Но этого недостаточно, чтобы мы были удовлетворены в полном объёме транспортной составляющей, развязками, парковочными пространствами», — отметил глава региона.

К 1 сентября 2022 года мэру Владимиру Марченко поручено завершить разработку комплексного плана развития этой территории. Реализовать проект планируют в 2023 — 2024 годах.