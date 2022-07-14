В Волгограде власти оценили «прелести» инфраструктуры больничного городка
Волгоград, 14 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Внеплановую пешую прогулку устроил подчинённым 14 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по территории больничного городка в Волгограде. Глава региона стремился показать «все «прелести» инфраструктуры» района, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В Дзержинском районе расположен госпиталь ветеранов войн, комплекс микрохирургии глаза, 25-я больницы и онкодиспансер. Все вместе они обслуживают около 600 тысяч пациентов в год. По обширной территории больничного городка губернатор прошёл с руководителями города и главврачами.
К 1 сентября 2022 года мэру Владимиру Марченко поручено завершить разработку комплексного плана развития этой территории. Реализовать проект планируют в 2023 — 2024 годах.