Стокгольм, 14 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Швеция сохраняет за собой право на самоопределение. Об этом в ночь на 14 июля сообщил телеканал SVT со ссылкой на разъяснения из министерства иностранных дел страны.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Как член НАТО Швеция будет способствовать безопасности и коллективной обороне всех государств-членов», — написали представители пресс-службы МИД Швеции в электронном письме SVT.

Швеция и Финляндия в настоящее время имеют статус официально приглашенных членов НАТО. 5 июля послы стран НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, а в связи со встречей шведское правительство передало «декларацию о намерениях», подписанное министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В письме, среди прочего, говорилось, что Швеция готова развернуть вооруженные силы для «всех задач альянса» и «признает решающую роль ядерного оружия».

«Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом. Члены НАТО подпадают под действие ядерной доктрины организации, согласно которой ядерное оружие является последней и конечной частью потенциала сдерживания Североатлантического союза. […] НАТО является оборонным союзом. Членство в НАТО не означает, что Швеция должна разместить ядерное оружие на своей территории», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Швеции.